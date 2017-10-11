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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане за три дня 290 раз нарушили ПДД на пешеходных переходах

11 октября 2017, 12:30Добавить новость
ГИБДД,город,дорога,Нижний Тагил,ПДД,водители,пешеходы

На территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО прошел рейд «Безопасная дорога». Он проводился в период с 4 по 6 октября.

Во время рейда сотрудники ГИБДД выявляли и пресекали нарушения ПДД пешеходами, а также предотвращали ДТП с участием пьяных пешеходов.

В ходе мероприятия было выявлено 290 нарушений ПДД. Из них 87 нарушений совершили пешеходы, 189 раз водители не предоставили преимущество движения пешеходам, зафиксировано 2 факта управления автомобилем водителем в нетрезвом виде, 1 факт управления без прав и 11 иных нарушений.

Помимо этого, в период с 7 по 10 октября произошло 5 наездов на пешеходов, два человека погибли, трое в больнице, сообщает ГИБДД Нижнего Тагила. 

 
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