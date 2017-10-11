Юридическая компания из Екатеринбурга требует признать УрФЮИ банкротом

В августе 2016 года УрФЮИ остался без лицензии из-за нарушений, которые выявила проверка Рособрнадзора. Нарушения устранены не были, и руководство приняло решение о переводе студентов в другие учебные заведения. Но на этом злоключения УрФЮИ не закончились.



9 октября 2017 года юридическая компания «Уральский правовой дом» обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с требованием признать институт банкротом. Причиной для подачи иска стала задолженность учебного заведения перед компанией в размере 1 млн 50 тыс рублей.



Как сообщает «ЕТВ», задолженность образовалась после того, как «Уральский правовой дом» оказывал несколько юридических услуг руководству института. При этом специалисты утверждают, что сам факт признания банкротом, в случае решения дела в пользу истца, не сможет каким-либо образом повлиять на репутацию УрФЮИ.