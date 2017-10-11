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Юридическая компания из Екатеринбурга требует признать УрФЮИ банкротом

11 октября 2017, 06:05Добавить новость
деньги,Екатеринбург,образование,проверка,Свердловская область,банкрот,институт,лицензия,Рособрнадзор
Компания «Уральский правовой дом» из Екатеринбурга требует признать Уральский Финансово-Юридический институт банкротом. Соответствующий иск подан от лица организации в Арбитражный  суд Свердловской области.

В августе 2016 года УрФЮИ остался без лицензии из-за нарушений, которые выявила проверка Рособрнадзора. Нарушения устранены не были, и руководство приняло решение о переводе студентов в другие учебные заведения. Но на этом злоключения УрФЮИ не закончились.

9 октября 2017 года юридическая компания «Уральский правовой дом» обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с требованием признать институт банкротом. Причиной для подачи иска стала задолженность учебного заведения перед компанией в размере 1 млн 50 тыс рублей.

Как сообщает «ЕТВ», задолженность образовалась после того, как «Уральский правовой дом» оказывал несколько юридических услуг руководству института. При этом специалисты утверждают, что сам факт признания банкротом, в случае решения дела в пользу истца, не сможет каким-либо образом повлиять на репутацию УрФЮИ.

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