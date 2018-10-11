Благоустройство дворов продолжается на ВМЗ в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле несколько дней назад начались работы по благоустройству двора по адресу ул. Верхняя Черепанова, 40 – Выйская, 27. Сейчас во дворе работает тяжелая техника. В настоящий момент снято старое асфальтовое покрытие и убрана старая тротуарная плитка, также перекопаны подходы к подъездам.

В результате строительных работ планируется, что во дворе появится новая площадка для детей, просторная парковка, будут расширены внутриквартальные подъезды и тротуары. На площадке для отдыха появятся лавочки и корзины для мусора, на свободных от застройки площадях высадят газон и саженцы различных деревьев.

Жители двора относятся к проводимым работам неоднозначно. Некоторые тагильчане недовольны тем, что рабочие приступили к благоустройству осенью, когда уже достаточно грязно.

Такую грязищу развели, не пройти, не проехать, обувь жалко, уже и не рад будешь такому благоустройству,рассказала редакции пенсионерка из дома №40.

Но есть и те, кто готов потерпеть неудобства ради обновленного двора.

Грязно, конечно, ребенок, вот, по колено в грязи, пока до подъезда добрались. Но это не навсегда. Нужно потерпеть немного и все будет потом чистенько и красиво,поделилась с редакцией TagilCity.ru жительница соседнего дома.

Строители отметили, что от грязи никуда не деться, сказывается и время года и работа тяжелой техники.