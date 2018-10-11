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Два изумруда-«близнеца» стоимостью 1,5 млн рублей найдены в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два изумруда-«близнеца» стоимостью 1,5 млн рублей найдены в Свердловской области

Сегодня, 13:30ОбществоФото: пресс-служба АО «Мариинский прииск»
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