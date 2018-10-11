Два изумруда-«близнеца» стоимостью 1,5 млн рублей найдены в Свердловской области

Изумруды были обнаружены во время переработки рудного склада в породе, которую подняли из шахты еще полгода назад.

Их уникальность заключается в том, что они одинаковы по размеру, граням, цветности, качеству и весу, что в природе встречается редко.

Качество изумрудов отнесли к высоким показателям. Вес каждого минерала составляет 300 гр. Эксперты оценивают их стоимость в 1,5 млн рублей.