Два изумруда-«близнеца» стоимостью 1,5 млн рублей найдены в Свердловской области
Сегодня, 13:30ОбществоФото: пресс-служба АО «Мариинский прииск»
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Два одинаковых изумруда весом 300 гр найдены на Малышевском месторождении в Свердловской области. По оценкам экспертов, общая стоимость камней составляет 1,5 млн рублей.
Изумруды были обнаружены во время переработки рудного склада в породе, которую подняли из шахты еще полгода назад.
Их уникальность заключается в том, что они одинаковы по размеру, граням, цветности, качеству и весу, что в природе встречается редко.
Качество изумрудов отнесли к высоким показателям. Вес каждого минерала составляет 300 гр. Эксперты оценивают их стоимость в 1,5 млн рублей.
Найденные изумруды сначала предложат специалистам Гохрана, а уже потом ювелирам и коллекционерам, пишет ЕАН.
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