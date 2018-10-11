Екатеринбург может стать городом цифровых технологий

14 ноября в Екатеринбурге пройдет III общероссийский форум стратегического планирования «Города России-2030». Основная деловая и общественная его части пройдут 14 и 15 ноября в Ельцин Центре. А с 15 по 17 ноября на базе УрФУ будет организована конференция, где планируется обсудить вопросы внедрения цифровых технологий в различные сферы жизни горожан.

Представители 120-130 муниципалитетов соберутся для того, чтобы обменяться опытом. Ожидается выступление спикеров из Бирмингема и Кёльна, а также делегации уральских регионов и министерств экономики Китая, Казахстана и Узбекистана.