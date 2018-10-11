Хабиб Нурмагомедов может приехать в Екатеринбург

Хабиб Нурмагомедов защитил пояс UFS 7 октября в бою с ирландцем Конором Макгрегором. Как сообщает «URA.RU», ссылаясь на собственный источник, дагестанский боец может приехать в столицу Урала 13 октября, однако пресс-служба РМК не подтверждает информацию о приезде Нурмагомедова.