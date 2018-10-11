«Кто клеил листовки?»: пропавшего жителя Нижнего Тагила разыскивает не только полиция

Неизвестные лица, по данным информаторов, ходили по магазинам города и расклеивали ориентировки с фотографией пропавшего тагильчанина. Однако через несколько дней листовки исчезли, а полиция собирала в торговых точках информацию о тех, кто размещал эти листовки, и даже запрашивала кадры с камер видеонаблюдения.

Вместе с этим, родственники Алексея Котовщикова поделились с TagilCity.ru, что они понятия не имеют, кто ещё может искать мужчину. Ранее информаторы TagilCity.ru предполагали, что Алексей может скрываться из-за долгов, но его родные эту информацию опровергают.

Материалы по пропавшему тагильчанину были переданы в следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила СК РФ по Свердловской области, пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».