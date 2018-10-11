Набор участников в инклюзивный фестиваль «Дружба» стартовал в Нижнем Тагиле

По словам организаторов, цель фестиваля – поддержка и развитие детского и юношеского творчества, а также привлечение людей с ОВЗ в творческую и культурную жизнь.

В нашем городе много детей с ограниченными возможностями здоровья и безграничным творческим потенциалом. Этот праздник мы создаем специально для того, чтобы стереть грань между особенными и здоровыми детьми,рассказала президент благотворительного фонда «Нижнетагильский городской родительский комитет» Анна Межова.

Первый инклюзивный фестиваль в Нижнем Тагиле, который состоялся в 2017 году, собрал около 600 участников из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней и Нижней Салды, поселков Новоасбест и Черноисточинск.

Организаторы отметили, что свердловчане проявили интерес к фестивалю, поэтому было принято решение сделать его ежегодным.

Ребята в возрасте от 3 до 18 лет покажут свои таланты в таких номинациях как хореография, театр мод, вокал, театральное искусство, оригинальный жанр, музыкально-инструментальное искусство, художественное слово.