Православная молодежь получит гранты на съезде в Нижнем Тагиле

Православная молодежь Нижнетагильской епархии встретится на съезде, который состоится 14 октября в здании Нижнетагильского горно-металлургического колледжа.

По итогам мероприятия участники получат денежные премии. Для этого молодежь подготовит и защитит свои проектные работы, а также пройдет обучение по ведению проектной деятельности в области молодежного суждения.