Православная молодежь получит гранты на съезде в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле состоится съезд православной молодежи. Мероприятие пройдет 14 октября.
Сюжеты: Нижний Тагил
Православная молодежь Нижнетагильской епархии встретится на съезде, который состоится 14 октября в здании Нижнетагильского горно-металлургического колледжа.
По итогам мероприятия участники получат денежные премии. Для этого молодежь подготовит и защитит свои проектные работы, а также пройдет обучение по ведению проектной деятельности в области молодежного суждения.
Также гости мероприятия смогут посетить другие лекции и встретиться с известными горожанами.
Одной из целей мероприятия является поддержка молодежных проектов, сообщает «Тагильский рабочий».
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