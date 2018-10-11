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Россияне смогут выбрать новое имя для аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россияне смогут выбрать новое имя для аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге

Сегодня, 16:08Общество
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