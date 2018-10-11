Россияне смогут выбрать новое имя для аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге

С 11 по 30 ноября в России проходит конкурс названий для аэропортов международного уровня. Аэропорт «Кольцово» также примет в нем участие. Отбор будет проводиться в четыре этапа.

Председатель Общественной палаты, которая является куратором конкурса, Владимир Винницкий пояснил, что на публичных обсуждениях будет составлен лонг-лист с вариантами от трех до десяти имен. Далее россиянам будет предложено голосование за понравившийся вариант. Людей будут опрашивать на вокзалах, в аэропортах и других публичных местах. Также каждый желающий сможет сделать выбор в социальных сетях.