Семь тонн мяса было забраковано за 2018 год‍ в Свердловской области

С января 2018 года сотрудники Роспотребнадзора проверили 67 тонн мясной продукции, оказалось, что 7 тонн (10,4%) должны быть забракованы из-за несоответствия нормативным документам. Из 8 508 проб, взятых для оценки микробиологических показателей, неудовлетворительными оказались 666. Для определения физико-химических, санитарно-химических показателей и показателей фальсификации было взято 1 802 пробы, их них 152 пробы признаны неудовлетворительными.