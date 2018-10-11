Семь тонн мяса было забраковано за 2018 год‍ в Свердловской области

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В Свердловской области с начала 2018 года было выявлено, что 10,4% мясной продукции не соответствует нормативным документам.
С января 2018 года сотрудники Роспотребнадзора проверили 67 тонн мясной продукции, оказалось, что 7 тонн (10,4%) должны быть забракованы из-за несоответствия нормативным документам. Из 8 508 проб, взятых для оценки микробиологических показателей, неудовлетворительными оказались 666. Для определения физико-химических, санитарно-химических показателей и показателей фальсификации было взято 1 802 пробы, их них 152 пробы признаны неудовлетворительными.
Самым частым нарушением стало добавление в состав продуктов несанкционированных включений. Всего было проведено 482 рейда и выявлено 178 нарушений. Общая сумма штрафов составила 10,5 млн рублей.
Продукция, которая выпускалась с нарушениями правил, была изъята, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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