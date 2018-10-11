Смертность в Свердловской области выросла на 1,3% за восемь месяцев 2018 года
Сегодня, 20:45Общество
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С начала 2018 года по август в Свердловской области на 1,3 % выросла смертность. За указанный период умерли 5 тыс. 640 свердловчан.
За аналогичный период 2017 года рождаемость упала, а смертность выросла. С января по август в регионе родились 34 тыс. 166 детей, в прошлом году — 36 тыс. 86 детей. Помимо этого, умерли 39 тыс. 806 человек, в 2017 году — 39 тыс. 296 свердловчан. Согласно данным Свердловскстата, смертность выросла на 1,3%.
Специалисты объясняют ухудшение рождаемости уменьшением числа женщин подходящего возраста для рождения детей и увеличением смертности из-за ухудшения возрастной структуры населения. Также отмечается наибольшее количество смертей из-за болезней системы кровообращения, сообщает znak.
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