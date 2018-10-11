Смертность в Свердловской области выросла на 1,3% за восемь месяцев 2018 года

За аналогичный период 2017 года рождаемость упала, а смертность выросла. С января по август в регионе родились 34 тыс. 166 детей, в прошлом году — 36 тыс. 86 детей. Помимо этого, умерли 39 тыс. 806 человек, в 2017 году — 39 тыс. 296 свердловчан. Согласно данным Свердловскстата, смертность выросла на 1,3%.