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Смертность в Свердловской области выросла на 1,3% за восемь месяцев 2018 года
Сюжеты:
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Смертность в Свердловской области выросла на 1,3% за восемь месяцев 2018 года

Сегодня, 20:45Общество
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