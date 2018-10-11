Спустились с неба: супергерои посетили маленьких пациентов в ОДКБ №1 в Екатеринбурге

Команда супергероев, среди которых были Бэтмен, Человек-паук, Супермен, Рафаэль из «Черепашек-ниндзя», Добрыня Никитич и другие, сначала спустились с крыши и приветствовали ребят в окно, а потом пришли к ним в палаты.

Как сообщает E1.ru, некоторые дети скептически смотрели на спустившихся супергероев, но и они потом начали улыбаться. Испугавшиеся поначалу малыши тоже радовались и смеялись.