Спустились с неба: супергерои посетили маленьких пациентов в ОДКБ №1 в Екатеринбурге
Сегодня, 09:50Общество
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10 октября в Областной детской клинической больнице №1 в Екатеринбурге состоялась акция «Подари детям радость». Промышленные альпинисты в костюмах супергероев спустились с крыши к окнам палат, чтобы порадовать маленьких пациентов.
Сюжеты: Екатеринбург
Команда супергероев, среди которых были Бэтмен, Человек-паук, Супермен, Рафаэль из «Черепашек-ниндзя», Добрыня Никитич и другие, сначала спустились с крыши и приветствовали ребят в окно, а потом пришли к ним в палаты.
Как сообщает E1.ru, некоторые дети скептически смотрели на спустившихся супергероев, но и они потом начали улыбаться. Испугавшиеся поначалу малыши тоже радовались и смеялись.
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Такая акция помогает маленьким пациентам разнообразить их больничную жизнь, ведь некоторые дети находятся на лечении не один месяц.
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