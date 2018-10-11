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Старт конкурса управленцев «Лидеры России» состоялся в Москве 10 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2018 10 11 000221

Старт конкурса управленцев «Лидеры России» состоялся в Москве 10 октября

Сегодня, 14:38Общество
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