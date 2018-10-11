Старт конкурса управленцев «Лидеры России» состоялся в Москве 10 октября

В этот день организаторы проекта рассказали на пресс-конференции о нововведениях, этапах и содержании конкурса 2018 года, а также открыли регистрацию участников. «Лидеры России» – это один из проектов АНО «Россия – страна возможностей», который указом президента России Владимира Путина была учрежден в мае 2018 года.

В пресс-конференции участвовали наставники конкурса. Это первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, председатель Банка России, Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, президент и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.

Кроме того, на вопросы журналистов отвечали генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров, председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко и победители проекта «Лидеры России» 2017-2018 годов Кирилл Бабаев и Екатерина Вебер.

Сергей Кириенко подробно рассказал о всех нововведениях конкурса в этом году. Теперь в нем смогут участвовать управленцы с гражданством любой страны, главное – это владеть русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов. Это позволит нашим соотечественникам, не проживающим в России, также проявить свои управленческие таланты.

В этом году к конкурсу присоединятся 20 крупнейших отечественных корпораций. Они заинтересованы в участниках проекта, поэтому готовы предложить свои ресурсы для выявления и развития управленческих талантов. Компании готовы организовать для участников конкурса стажировки на своих предприятиях.

В этом году повышена возрастная планка участников. Если раньше регистрироваться на конкурс могли только руководители не старше 50 лет, то теперь эта отметка установлена на уровне 55 лет.

Руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров сообщил, что регистрация на конкурс будет проходить всего две недели – с 10 по 24 октября. Еще три дополнительных дня будут даны на видеоинтервью. Далее, как и в первом конкурсе, пройдут дистанционный этап, очные полуфиналы и финал.

Как и в прошлом проекте, каждый участник, прошедший финал, получит грант в размере одного миллиона рублей на выбранную им программу обучения.

Один из наставников конкурса Эльвира Набиуллина призвала женщин более активно заявлять свои лидерские амбиции и подавать заявки на конкурс.