Увеличение убыли населения в 1,7 раза зарегистрировано в Свердловской области

В Свердловской области наблюдается увеличение убыли населения. С января по август 2018 года в регионе родились 34 166 человек, а умерло – 39 806.

Также, по данным Свердловскстата, на 14,6% выросла миграционная убыль населения на Среднем Урале. За 8 месяцев 2018 года она составила 1 185 человек, а за аналогичный период в 2017 году – 1 358 человек, информирует УрБК.