Увеличение убыли населения в 1,7 раза зарегистрировано в Свердловской области
Сегодня, 17:45Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За 8 месяцев 2018 года на Среднем Урале родились 34 166 человек, а умерло - 39 806.
В Свердловской области наблюдается увеличение убыли населения. С января по август 2018 года в регионе родились 34 166 человек, а умерло – 39 806.
Также, по данным Свердловскстата, на 14,6% выросла миграционная убыль населения на Среднем Урале. За 8 месяцев 2018 года она составила 1 185 человек, а за аналогичный период в 2017 году – 1 358 человек, информирует УрБК.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей