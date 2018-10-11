Вице-губернатор Салихов стал ответственным за бокс в Свердловской области

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Заместитель Председателя правительства Свердловской области Азат Салихов оргкомитет по проведению в Екатеринбурге 1/4 финала второго сезона боксёрской суперсерии.
Сюжеты: Екатеринбург
Решение о создании организационного комитета принял врио главы Свердловской области Алексей Орлов.
Помимо Салихова в него войдёт глава регионального Министерства спорта Леонид Рапопорт. Правда, как отмечают «Евро-Азиатские новости», сражу же после того, как чиновник занял пост заместителя Салихова, он отправился в отпуск.
13 октября на площадке «Екатеринбург-Экспо» в поединке сойдутся Михаил Алоян и африканец Золани Тете. Победитель 1/4 финала получит право сражаться в полуфинале суперсерии.
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