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Женщина-опекун из Новой Ляли растратила 92 тыс. рублей детских пособий
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщина-опекун из Новой Ляли растратила 92 тыс. рублей детских пособий

Сегодня, 07:30Общество
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