Женщина-опекун из Новой Ляли растратила 92 тыс. рублей детских пособий

С января по май 2018 года жительница Новой Ляли получила 92 тыс. рублей в виде пособия на несовершеннолетнего ребёнка. При этом указанный срок опекаемый находился на иждивении родного брата, но сообщать об этом в органы опеки и попечительства женщина не стала.

После того, как информация о незаконном присвоении денежного пособия стала известна правоохранительным органам, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 и части 1 статьи 159.2 УК РФ. Обвиняемая свою вину полностью признала и раскаялась в содеянном. Нанесённый материальный ущерб она уже начала компенсировать, купив несовершеннолетнему смартфон стоимостью 22 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.