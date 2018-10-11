Житель Кушвы заплатит 10 тыс. руб. за применение насилия в отношении полицейского

Установлено, что 3 марта 2018 года 29-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в отдел полиции о том, что якобы совершил убийство. На место выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что убийства не было.

На следующий день сотрудники полиции вновь прибыли к заявителю для составления протокола по факту совершения административного правонарушения, однако мужчина был вновь пьян. Полицейские предложили жителю Кушвы проехать в отдел, на что мужчина ударил в шею одного из полицейских.