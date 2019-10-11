Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Альфа-Банка на уровне BB+

Как сообщают “Новые известия”, эксперты рейтингового агентства считают, что Альфа-Банк обладает высоким уровнем внутренней кредитоспособности - одним из самых высоких на рынке РФ среди коммерческих банков. Агентство Fitch Ratings отметило устойчивое высокое качество активов кредитной организации, а также достаточный уровень ликвидности, сильный профиль фондирования, формируемый благодаря высокой доле средств до востребования (42% от всего объема обязательств), что дает весьма высокий уровень стабильности финансирования при низком уровне затрат — стоимость фондирования Альфа-Банка составляет 4,3%, что ненамного выше, чем у государственных и иностранных банков. Кроме этого, специалистами агентства на высоком уровне был оценен доступ Альфа-Банка к самым крупным российским заемщикам и вкладчикам и стабильность финансовых показателей в последние отчетные периоды.