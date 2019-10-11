Больница выплатит два миллиона рублей родителям умершей беременной екатеринбурженки
В Екатеринбурге больница № 40 выплатит родителям умершей беременной женщины два миллиона рублей, пишет Е1. Еще 300 тысяч получит отец нарождённого ребенка.
34-летняя екатеринбурженка умерла в 2016 году. Она заболела на 16-й неделе беременности. Врачи поставили диагноз «бронхит». Женщина принимала лекарства, находясь дома, но затем ей стало плохо, ее госпитализировали в 40-ю больницу. Там врачи продолжили лечить бронхит, хотя пациентка жаловалась на то, что задыхается и лучше ей не становится.
Беременная женщина умерла в больнице. Причина смерти — оторвавшийся тромб. Оказалось, что у нее была тромбоэмболия легочной артерии.
После смерти женщины было возбуждено уголовное дело. Судмедэкспертиза, проведенная в столице Урала, не нашла связи между действиями врачей и смертью пациентки. Повторная экспертиза в Санкт-Петербурге выявила дефекты в оказании медпомощи, однако прямую связь также не подтвердила. Уголовное дело было закрыто.
По итогам гражданского процесса суд обязал медучреждение выплатить по одному миллиону рублей родителям умершей и 300 тысяч рублей отцу ребенка.