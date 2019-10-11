Больница выплатит два миллиона рублей родителям умершей беременной екатеринбурженки

34-летняя екатеринбурженка умерла в 2016 году. Она заболела на 16-й неделе беременности. Врачи поставили диагноз «бронхит». Женщина принимала лекарства, находясь дома, но затем ей стало плохо, ее госпитализировали в 40-ю больницу. Там врачи продолжили лечить бронхит, хотя пациентка жаловалась на то, что задыхается и лучше ей не становится.

Беременная женщина умерла в больнице. Причина смерти — оторвавшийся тромб. Оказалось, что у нее была тромбоэмболия легочной артерии.

После смерти женщины было возбуждено уголовное дело. Судмедэкспертиза, проведенная в столице Урала, не нашла связи между действиями врачей и смертью пациентки. Повторная экспертиза в Санкт-Петербурге выявила дефекты в оказании медпомощи, однако прямую связь также не подтвердила. Уголовное дело было закрыто.