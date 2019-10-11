Два уральца предстанут перед судом за попытку дать взятку начальнику ГИБДД
Сегодня, 18:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Два жителя села Байкалово обвиняются в попытке дать взятку в размере 40 тысяч рублей начальнику ГИБДД, рассказал глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.
По данным следствия, в сентябре 2018 года сотрудники ДПС остановили жену одного из обвиняемых. Женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, что было зафиксировано в протоколе.
Её супруг, не желая, чтобы она была привлечена к административной ответственности, решил через посредника дать взятку начальнику отдела ГИБДД в размере 40 тысяч рублей. В ходе спецоперации сотрудники полиции задержали обоих мужчин.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что уголовные дела по статьям «Дача взятки через посредника в значительном размере» и «Посредничество во взяточничестве» переданы в суд для рассмотрения по существу.
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