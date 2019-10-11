Два уральца предстанут перед судом за попытку дать взятку начальнику ГИБДД

По данным следствия, в сентябре 2018 года сотрудники ДПС остановили жену одного из обвиняемых. Женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, что было зафиксировано в протоколе.

Её супруг, не желая, чтобы она была привлечена к административной ответственности, решил через посредника дать взятку начальнику отдела ГИБДД в размере 40 тысяч рублей. В ходе спецоперации сотрудники полиции задержали обоих мужчин.