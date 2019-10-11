Екатеринбург занял второе место рейтинга «Форбс» по уровню сервиса и инфраструктуры
Сегодня, 12:53ОбществоФото: TagilCity.ru
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Столица Урала оказалась на втором месте среди городов России по уровню развития сервиса и инфраструктуры, по версии журнала «Форбс».
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При составлении рейтинга в десятку включили города, в которых «есть на что посмотреть», а также есть современные отели классом не менее трех звезд и развита инфраструктура.
Составители рейтинга особо отметили аэропорт Кольцово, из которого можно улететь по различным направлениям, как внутри страны, так и за границу. На положительную оценку повлияло развитие сети общественного транспорта, а также наличие метро. Также вниманием не обошли наличие в Екатеринбурге уникальных музеев. Например, музеи геологии и археологии, музей военной техники в Верхней Пышме.
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