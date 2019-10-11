Футбольное поле Центра образования Нижнего Тагила сдадут к ноябрю

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил хорошую работу подрядчиков, а также подержал идею провести на новом стадионе товарищеский матч между командами Центра образования № 1 и представителями МУП «Тагилдорстрой».

Если погода не преподнесет никаких сюрпризов, то футбольное поле будет сдано к концу октября, и тогда мы запланируем торжественное открытие,сказал мэр.