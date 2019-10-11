Футбольное поле Центра образования Нижнего Тагила сдадут к ноябрю
Сегодня, 15:25ОбществоФото: Администрация Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле идут завершающие работы по строительству футбольного поля и спортплощадок Центра образования № 1, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
МУП «Тагилдорстрой» завершил монтаж резинового полотна беговых дорожек, установил искусственное покрытие поля, конструкции для монтажа опор освещения и металлического забора.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил хорошую работу подрядчиков, а также подержал идею провести на новом стадионе товарищеский матч между командами Центра образования № 1 и представителями МУП «Тагилдорстрой».
Если погода не преподнесет никаких сюрпризов, то футбольное поле будет сдано к концу октября, и тогда мы запланируем торжественное открытие,сказал мэр.
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