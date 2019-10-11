На Урале коллекторы перепутали должников и получили штраф
Сегодня, 10:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге коллекторское агентство оштрафовано на 50 тысяч рублей за звонки не тому должнику, сообщает УФССП по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Жительница Екатеринбурга вышла замуж и сменила фамилию. После этого на ее телефон начали звонить коллекторы и требовать погашения долга. Свердловчанка при этом кредитов не имеет.
Выяснилось, что в Ярославской области живет тезка свердловчанки, которая и является должницей. Женщина обратилась с заявлением в НАО «ПКБ», однако звонки не прекратились. УФССП провело внеплановую проверку, по результатам которой организация была оштрафована на 50 тысяч рублей.
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