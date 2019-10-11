На Урале коллекторы перепутали должников и получили штраф

Жительница Екатеринбурга вышла замуж и сменила фамилию. После этого на ее телефон начали звонить коллекторы и требовать погашения долга. Свердловчанка при этом кредитов не имеет.

Выяснилось, что в Ярославской области живет тезка свердловчанки, которая и является должницей. Женщина обратилась с заявлением в НАО «ПКБ», однако звонки не прекратились. УФССП провело внеплановую проверку, по результатам которой организация была оштрафована на 50 тысяч рублей.