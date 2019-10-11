На Урале три тысячи конфискованных машинок Ferrary передали в детские дома

Таможенники изъяли три тысячи машинок Ferrary, привезённых из Китая. На игрушки были незаконно нанесен логотип фирмы.

По словам начальника Уральской электронной таможни Сергея Епифанова, на игрушки были предоставлены все сертификаты соответствия. Сотрудники таможни обратились к правообладателю с просьбой передать игрушки детям, на что получили согласие. Общая стоимость машинок составила 900 тысяч рублей.