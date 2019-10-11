«Победа» хочет взыскать с Кольцово убытки за задержку рейсов из-за посадки Ан-12
Сегодня, 20:33ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Авиакомпания «Победа» планирует взыскать с аэропорта Кольцово расходы за задержанные рейсы из-за посадки военного самолета Ан-12, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
За время, пока самолет убирали со взлетной полосы, были задержаны два рейса «Победы». Задержка заняла более семи часов. В компании считают, что аэропорт с двумя взлетными полосами закрылся из-за ЧП на одной из них.
Напомним, что вчера Ан-12 совершил посадку в Екатеринбурге. Самолет пришлось посадить без выпуска шасси. Из-за ЧП были задержаны 40 рейсов. Самолеты, которые должны были прибыть в аэропорт, направили в соседние города. Вторая посадочная полоса в Кольцово находится на ремонте.
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