Продавать жалко. Самые необычные коллекции Нижнего Тагила

На сайте «Авито» по запросу «Коллекция» на сегодняшний день найдено 529 объявления, а если покопаться, то предложений купить собрания ещё больше. В основном продают монеты, значки, игрушки, пластинки, карточки и фигурки. На сайте в Нижнем Тагиле на продажу выставлена антикварная немецкая кукла «Heinrich Handwerck 99» за 30 тысяч рублей, а платье ручной работы для неё пользователь выставил за две тысячи рублей.

Конкуренцию немецкому производителю составляют отечественные куклы. Их стоимость на сайте составляет не более одной тысячи рублей. В антикварной лавке «Панорама» рассказываю, что настоящую ценность представляют куклы производства Ивановской фабрики. Их начальная цена — три-пять тысяч рублей, в зависимости от состояния, даты производства и одежды игрушки.

Сейчас популярностью пользуются игрушки, которые напоминают коллекционерам о детстве — куклы, железные машинки и ёлочные украшения, говорит сотрудник магазина Евгений.

Часть объявлений на «Авито» — о продаже моделей машин. В одном из них за 3,9 тысяч рублей предлагают коллекцию такси (14 штук), а другой коллекционер продаёт по одной импортные машинки различных фирм за 2,5-5,5 тысячи рублей.

Также на продажу ёлочные игрушки советского периода. Цена за штуку обычного украшения — примерно 50 рублей, а тех, что по сложнее — 300-350 рублей. Объявление стандартное: «Продажа коллекции елочных игрушек 50-е — 80-е годы 20-го века (остатки). Цена на каждую позицию своя».

Не уступают машинкам и куклам медали и значки, но, судя по стоимости, уникальности они не имеют. Одна из наиболее дорогих подобных коллекций на «Авито» - медали Зимней олимпиады в Сочи 2014 года за 38 тысяч рублей. Как объясняют эксперты, тру-коллекционеры не рассказывают о своих трофеях публично, поскольку опасаются мошенников, потому связь поддерживают через личные знакомства, а для пополнения, обмена и передачи пользуются «дедовским» методом — почтой.

Если честно, то медали — это не мой профиль. Просто в свое время удалось вырвать полный комплект, мне показался он достаточно интересным и для коллекции и для вложения денег, рассказал пользователь.

Ценителей музыки может заинтересовать объявление, которое появилось на «Авито» вчера, 10 октября — 2000 виниловых пластинок. Согласно объявлению, в коллекции собрана классика, джаз, рок и советская музыка. Причина: освобождение помещения для ремонта. Не уступает этому собранию комплект из 42 пластинок Адриано Челентано за 220 тысяч рублей.

На сайте в коллекцию можно приобрести полудрагоценные камни и минералы. В основном это пластмассовые коробки, где в каждом отделении лежит образец и прилагающееся описание набора. Стоимость такого набора в Нижнем Тагиле до 3 тысяч рублей. Пользователь Галина разместила объявление в сентябре этого года. По её словам, продаёт их, потому что денег нет.