Регоператор установил новые контейнеры в 17 муниципалитетах Свердловской области
С начала года «Рифей» установил в 17 северных муниципалитетах Свердловской области 1 479 новых контейнеров, сообщает пресс-служба регоператора.
Новые ёмкости получили Нижний Тагил, Карпинск, ГГО, Верхняя Тура, Лесной, Краснотурьинск, Гари, Североуральск, Красноуральск, Ивдель, Нижняя Тура, Кушва, Верхотурье, Сосьва, Верхняя Салда, Пелым и Волчанск, сообщил директор регионального оператора «Компания «Рифей» Федор Потапов.
Напомним, в начале 2019 года специалисты регоператора провели инвентаризацию всех контейнерных площадок и оборудования на них. В первую очередь были заменены контейнеры, вышедшие из строя. На сегодняшний день новые ёмкости расставляют на площадки для сбора ТКО.
Всего с начала старта экологической реформы «Компания «Рифей» закупила 1957 баков. В планах — до конца года приобрести еще порядка тысячи штук. Новые площадки и контейнеры — это те положительные изменения, которые потребители реально видят и могут убедиться, что нацпроект «Экология» постепенно и планомерно реализуется в Северном АПО-1,рассказал Фёдор Потапов.