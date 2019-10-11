Регоператор установил новые контейнеры в 17 муниципалитетах Свердловской области

Напомним, в начале 2019 года специалисты регоператора провели инвентаризацию всех контейнерных площадок и оборудования на них. В первую очередь были заменены контейнеры, вышедшие из строя. На сегодняшний день новые ёмкости расставляют на площадки для сбора ТКО.

Всего с начала старта экологической реформы «Компания «Рифей» закупила 1957 баков. В планах — до конца года приобрести еще порядка тысячи штук. Новые площадки и контейнеры — это те положительные изменения, которые потребители реально видят и могут убедиться, что нацпроект «Экология» постепенно и планомерно реализуется в Северном АПО-1,рассказал Фёдор Потапов.