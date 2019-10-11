Самосуд и смертная казнь. Что происходит в Саратове после убийства ребенка

Лиза пропала по дороге из школы домой. Искали её более двух тысяч волонтёров поисковых отрядов, полиция и сотрудники МЧС. 10 октября тело девочки было найдено гаражах Кировского района.

35-летнего подозреваемого задержали в этот же день, когда опрашивали местных жителей. Полицейским показалось подозрительным, что он ничего не знает об убитом ребёнке, ведь её пропажа была резонансом на весь город. Позже установлено, что ранее мужчина был судим за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый сознался в содеянном. Помимо «чистосердечного», у следователей есть записи с камер наружного наблюдения, которые указывают на вину задержанного.

Допрос подозреваемого в убийстве девочки Видео Видео: СКР

Узнав, что у полиции есть подозреваемый, несколько сотен жителей города устроили стихийный митинг с требованием выдать его. Толпа окружила полицейскую машину, где сидел задержанный мужчина. Силовикам пришлось применить слезоточивый газ, а после переодели задержанного в сотрудника ОМОНа, чтобы горожане не устроили самосуд. Также люди требовали показать им тело девочки.

Саратовцы требуют выдать им подозреваемого Видео Видео: Mash

По версии подозреваемого, несколько месяцев назад он самовольно завладел одним из заброшенных гаражей, сменив замок на дверях. 9 октября он увидел идущую домой Лизу, которая поинтересовалась — его ли это гараж. После этого мужчина испугался и убил девочку. Сейчас эту версию проверяют следователи.

Жители Саратова и других городов продолжают требовать самосуда. Соответствующая петиция появилась на Change.org. Её подписали более 19 тысяч человек, но на данный момент она удалена.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин для помощи в расследовании направил в Саратов следователей-криминалистов. Уголовное дело находится на контроле у центрального аппарата.

К дому, где жила Лиза, жители города приносят мягкие игрушки и цветы. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя заявила о сборе средств для семьи погибшей девочки. Мэр города Михаил Исаев также пообещал оказать семье поддержку. Россияне просят властей объявить траурный день.

Жители Саратова несут цветы и мягкие игрушки к месту, где погибла Лиза Фото: «Новая газета»

Как сообщают в пресс-службе губернатора Валерия Радаева, сегодня обстановка в городе спокойная.

Убийство Лизы послужило поводом для высказываний общественных и политических деятелей за возвращение смертной казни. Телеведущий Владимир Соловьёв считает, детоубийцы не заслуживают жизни:

Я был и остаюсь сторонником смертной казни. Особенно за преступления против детей. Педофилы и убийцы, на мой взгляд, должны быть уничтожены, как бешеные звери.

Среди депутатов Госдумы от региона также есть сторонники возвращения смертной казни. Николай Панков был выразил соболезнования и попросил правоохранителей по максимальной строгости закона «покарать убийцу». Евгений Примаков написал на своей странице в Facebook:

Нужно вернуть смертную казнь.

Другой депутат Госдумы от Саратовской области Ольга Баталина не согласна с коллегами и предостерегает от принятия решений о возвращении смертной казни:

Нервы у всех накалены до предела, эмоции зашкаливают — требуют вернуть смертную казнь, назначают виновного, постят фото, сами не зная кого. Не надо! Серьезные решения только на спокойную голову. А пока помолчим в память о девочке…