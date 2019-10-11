Страховщики: жизнь гражданина России стоит 1,98 млн рублей

Как подсчитали журналисты news.ru, по данным на I полугодие 2019 года в России было заключено 8,93 млн договоров по страхованию жизни человека, общий объем страхового фонда составил 17,74 трлн рублей. Получается, что в случае наступления страхового случая, средняя выплата составит 1,98 млн рублей.

В выборку среди прочих попали 5,77 млн договоров, где объектами страхования выступают жизни заемщиков. Общая сумма таких договоров достигает 8,58 трлн рублей. Для этой категории средняя выплата составит 1,48 млн рублей.

По мнению эксперта компании «Калита-Финанс» Дмитрия Голубковского, этот нюанс демонстрирует низкую распространенность страхования жизни как самостоятельного продукта.

«Не уверен, что самосознание наших сограждан выросло настолько, чтобы человек пришел к страховщикам и сказал: «Пожалуйста, оформите мне полис, чтобы семья получила деньги, если со мной что-то случится». Объемы этого рынка выросли, на мой взгляд, только потому, что услугу дают в нагрузку к другим», — говорит Голубковский.