Тагильчане приняли участие в общественных слушаниях по нацпроекту БКАД

Участники слушаний обсудили результаты реализации проекта БКАД в этом году и планы на 2020 год. Представители администрации Нижнего Тагила наряду с министерством транспорта, с региональным управлением автомобильных дорог и Екатеринбургом отчитались об итогах 2019 года.

Благодаря слаженной работе подрядных организаций и подразделений муниципалитета, таких как, в первую очередь, служба заказчика городского хозяйства и управление городским хозяйством, мы смогли выполнить все задачи ,поставленные перед Нижним Тагилом в рамках БКАД на 2019 год. Значимую роль в реализации планов сыграли средства массовой информации и общественники, которые не только помогали нам вести качественную разъяснительную работу с жителями, но и строго контролировали весь ход ремонтов,рассказал Егор Копысов.