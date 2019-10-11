Тагильские спасатели отправились ликвидировать «аварию» космического корабля

По легенде авария произошла на активном участке траектории перед отделением разгонного блока от ракеты-носителя. От неё не успели отделится ступени, головные обтекатели и соединительные отсеки. В результате этого части ракеты, которые не сгорели в атмосфере упали на территории Свердловской области. При этом падение сопровождалось сильным грохотом и свечением.