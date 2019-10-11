Тагильские спасатели отправились ликвидировать «аварию» космического корабля
Сегодня, 17:08ОбществоФото: cznnt.ru
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Спасатели из тагильского МБУ «Центр защиты населения» отправились на учения «УРАЛСПАС осень 2019», которые с 11 по 13 октября будут проходить под Первоуральском. Легендой тренировки стала авария космического корабля, сообщается на сайте учреждения.
Сюжеты: Нижний Тагил
По легенде авария произошла на активном участке траектории перед отделением разгонного блока от ракеты-носителя. От неё не успели отделится ступени, головные обтекатели и соединительные отсеки. В результате этого части ракеты, которые не сгорели в атмосфере упали на территории Свердловской области. При этом падение сопровождалось сильным грохотом и свечением.
В состав нижнетагильской команды вошли 11 спасателей, четверо из которых участвуют в соревнованиях первый раз.
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