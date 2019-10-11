У тагильчанки родился ребенок-богатырь весом 5 килограммов
Сегодня, 19:02ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле женщина родила ребенка-богатыря, вес мальчика 5 кг 300 г, рост — 60 см, пишет Е1.
Сюжеты: Нижний Тагил
Во время беременности врачи сказали тагильчанке, что малыш будет крупный, однако увидев сына, женщина все же была удивлена.
Я ожидала крупного ребенка. Но чтобы настолько большого — и в мыслях не было. Когда сказали вес, я была просто в шоке, рассказала мама ребенка.
32-летняя тагильчанка родила малыша самостоятельно, роды прошли без осложнений и длились более четырех часов. Мальчика назвали Артемом. Для молодой мамы это второй ребенок.
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