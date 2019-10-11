У тагильчанки родился ребенок-богатырь весом 5 килограммов

Во время беременности врачи сказали тагильчанке, что малыш будет крупный, однако увидев сына, женщина все же была удивлена.

Я ожидала крупного ребенка. Но чтобы настолько большого — и в мыслях не было. Когда сказали вес, я была просто в шоке, рассказала мама ребенка.