В деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом открыли новый колодец

Колодец был одним из старейших источников питьевой воды в деревне. После капитального ремонта он получил вторую жизнь. Воду в колодце освятил настоятель храма деревни Харёнки, отец Кукша.

Колодец стал одним из подарков к 440-летию Усть-Утки. От имени главы города Нижний Тагил жителей деревни поздравил начальник управления территориального развития и общественных связей администрации города Алексей Храмцов. Жители в свою очередь решили ежегодно отмечать 9 октября как день возрождения колодца.