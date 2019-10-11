В деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом открыли новый колодец
Сегодня, 16:26ОбществоФото: pixabay.com
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Новый колодец в рамках областной программы «Родники» открылся в деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом. Он получил название «Усть-Уткинский», сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Колодец был одним из старейших источников питьевой воды в деревне. После капитального ремонта он получил вторую жизнь. Воду в колодце освятил настоятель храма деревни Харёнки, отец Кукша.
Колодец стал одним из подарков к 440-летию Усть-Утки. От имени главы города Нижний Тагил жителей деревни поздравил начальник управления территориального развития и общественных связей администрации города Алексей Храмцов. Жители в свою очередь решили ежегодно отмечать 9 октября как день возрождения колодца.
Областная программа «Родники» обеспечивает восстановление и организацию питьевых источников по всему региону. В 2018 году были открыты два колодца в поселках Висимо-Уткинске и один в Антоновском.
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