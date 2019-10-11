В Каменске-Уральском дело полицейских о пытках подростков передано в суд

Пытки сотрудники полиции применяли с целью получить признание в преступлении, которого подростки не совершали.

На скамье подсудимых окажется трое действующих и один бывший сотрудник ОП № 24, сообщил руководитель третьего отдела Александр Сапегин.

Они обвиняются в превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия.

По версии следствия, в июле 2018 года полицейские проверяли, причастен ли в тот момент 17-летний молодой человек к краже телефона и банковской карты. Доказательств у них не было. Тогда двое оперуполномоченных, стажер и начальник отдела полиции начали с помощью физического насилия принуждать его к написанию явки с повинной.

Те же сотрудники, но без начальника, пытались получить показания у знакомой подростка — 15-летней девочки. В отношении нее также была применена физическая сила, отметил Сапегин.

В результате подросток написал явку с повинной, оговорив себя в совершении преступления. Впоследствии, его непричастность была доказана.

Скандал в полиции Каменска-Уральского разгорелся в конце августа 2018 года. Тогда родители нескольких подростков сделали заявление, что их детей избили сотрудники ОП № 24. В частности, их вывозили в лес, где заставляли копать себе могилы. Также говорилось, что многочасовые опросы проводились без присутствия родителей.