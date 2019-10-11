В Нижнем Тагиле «Орденом Золотого сердца» награждён Вячеслав Погудин
Сегодня, 17:20ОбществоФото: sverdlovsk.er.ru
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В Нижнем Тагиле депутату Законодательного собрания Свердловской области Вячеславу Погудину вручён «Орден Золотого сердца», сообщается на сайте «Единой России».
Сюжеты: Нижний Тагил
Погудин посетил с рабочим визитом детский дом №1, где с его руководством обсудил проблемы по благоустройству помещений и организации учебного процесса.
В конце визита депутату вручили «Орден Золотого сердца», которым люди награждаются за заслуги в служении сиротам.
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