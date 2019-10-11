«Всем должно быть комфортно»: Куйвашев высказался об опросе по храму в Екатеринбурге
Сегодня, 19:50ОбществоФото: Департамент информполитики Свердловской области
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал на своей странице в соцсети о том, что вопросы по строительству в Екатеринбурге новых объектов должны решаться публично.
Сюжеты: Екатеринбург
Куйвашев призвал горожан принять участие в опросе о месте строительства храма святой Екатерины.
Я предлагаю всем неравнодушным жителям Екатеринбурга принять участие в опросе, чтобы каждый был услышан, написал губернатор.
Также глава региона подчеркнул, что в городе должно быть комфортно и тем, кто отстаивал сквер, и тем, кто желал построить на этом месте храм.
Напомним, что опрос пройдет 13 октября. Горожанам будет предложено проголосовать за одну из двух площадок. Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призывал горожан проголосовать за территорию бывшего приборостроительного завода. Голосование будет признано действительным, если в нем примут участие минимум 11 тысяч человек.
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