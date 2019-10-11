«Всем должно быть комфортно»: Куйвашев высказался об опросе по храму в Екатеринбурге

Куйвашев призвал горожан принять участие в опросе о месте строительства храма святой Екатерины.

Я предлагаю всем неравнодушным жителям Екатеринбурга принять участие в опросе, чтобы каждый был услышан, написал губернатор.

Также глава региона подчеркнул, что в городе должно быть комфортно и тем, кто отстаивал сквер, и тем, кто желал построить на этом месте храм.