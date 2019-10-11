Жители Нижнего Тагила возмутились видео с ползающей по дороге безногой инвалидкой

Юлия Целоусова: Я ее очень давно на Вагонке видела (лет 7 назад). В таком же состоянии Чем помочь, это только вместе с ней идти в администрацию и решать вопрос, только времени на это уйдет куча. И честно говоря, не верю, что что-либо изменится и ей помогут.

Надя Федюшичева: На то уж дело пошло! Не коляску нужно покупать, а оформлять в дом инвалида. Коляска будет благополучно обменяна на свои пьяные нужды тех же двух бугаев, проживающих с ней. Если бы она хотела, то с помощью добрых людей или сама(видят ее в разных районах города) смогла бы добраться до администрации города для оформления документов. Ей бы не отказали, боясь огласки. Человеку просто нравится так жить...

Аня Меркульева: Все ее желеют не зная ее,а то что она ноги и руки по Пьяне отморозила. Что своих родителей избивала и устраивала концерты на весь подъезд со своими дружками. У нее есть родители и брат вполне нормальные люди. Дочь такая же как она "алкашка"(сидит в тюрьме). Домой появляется только перед днём выдачи пенсии. И потом опять на вольные хлеба "уходит". Такие люди не нуждаются не в чьем сочувствии.

По данным соцслужб, женщина живёт на улице возле магазина «Спортмастер» на улице Садовая. Как рассказала TagilCity.ru завотделением срочного соцобслуживания Марина Воронина, на место выезжала бригада с участковым полиции — женщину они не застали, но её знакомые рассказали, что у неё, вероятно, всё-таки имеется жильё, в районе Кушвы.

Её знакомые сообщили сотрудникам, что зовут женщину Елена, живет на Кушве, в прошлом году у неё была коляска, а также то, что она получает пенсию в районе 17 тысяч рублей. Друзья появляются в момент получения пенсии, они всё пропивают,рассказала Воронина.

Она также сообщила, что женщине предлагала помощь общественная организация «Закон и порядок», но та просто-напросто «послала» их. По словам одного из жителей дома на Садовой улице, Елена — «обычная алкашка», которая давно ведёт бродяжнический образ жизни. Отметим, что во время обхода в районе «Спортмастера» возле одного из детских садов участковый обнаружил матрасы, где, возможно, проводит время Елена.

Ползает в районе вокзала достаточно давно, попрошайничает у магазина «Смак». Живёт в кустах за «Спортмастером», зимой, не знаю где, рассказал тагильчанин.