На Урале будут судить «криминальное трио» за ограбление квартир в Нижнем Тагиле

В группу входили екатеринбуржец 1980 года рождения и двое его товарищей 1975 и 1976 годов рождения. Ранее граждане уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, разбои и убийство.
К совершению незаконных деяний «криминальное трио» основательно готовилось. Выезжали на автомобиле, принадлежащем гражданской супруге одного из задержанных. Для создания себе алиби, оставляли личные гаджеты по месту проживаниясообщил руководитель пресс-службы полковник Валерий Горелых
В результате уголовное дело составило два десятка томов. Сотрудниками полиции было выявлено семь фактов незаконной деятельности. Общий ущерб от действий обвиняемых составил 500 тысяч рублей.
Напомним, 9 октября в Екатеринбурге были задержаны участники банды, которая занималась угоном велосипедов. На их счету более 100 краж. На данный момент проводятся разбирательства.