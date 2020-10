Плохая вода и «модные гении». Итоги недели в Нижнем Тагиле

Рассказываем главные события уходящей недели для Нижнего Тагила.

Год от года в Нижнем Тагиле становится все меньше рынков. Ненужные строения сносят, а на их месте ничего не появляется. Неужели рынки и впрямь стали рудиментом? А как же фермерская торговля? Где купить парное мясо, молоко утренней дойки? Эксперты приходят ко мнению, что нынешние рынки нужно не сносить, а модернизировать. А также создать условия для фермерской торговли. Только тогда они смогут составить конкуренцию сетевым магазинам, появляющимся в городе почти рядом с каждым домом. «Здесь была своя жизнь». Почему в Нижнем Тагиле «умирают» рынки Как грибы в Нижнем Тагиле растут не только супермаркеты, но и различные развивающие курсы для детей. Еще лет 10 назад ребенок в пять лет вызывал умиление, если радостно пел песенку на детсадовском утреннике или делал первые шаги в спорте. Сейчас в этом возрасте ребенок уже занимается ментальной арифметикой, учит английский, знает все буквы и ходит на курсы скорочтения. А родители готовы платить любые деньги, чтобы из их малыша сделали гения. А нужно ли это самим детям и как правильно выбрать дополнительное образование для ребенка — разбирался корреспондент TagilCity.ru. Комплекс «супермамы». Почему родители пытаются вырастить из ребенка гения? Еще одно резонансное ДТП, произошедшее на прошлой неделе, вновь вскрыло проблему пьянства за рулем. Уже один раз лишенный прав пьяный 21-летний тагильчанин не справился с управлением и въехал в толпу людей. Пострадали шесть человек, четверо — пешеходы. Одна тагильчанка скончалась в больнице. Так как прекратить череду смертей? Забирать права навсегда, изымать автомобиль, вводить принудительное лечение для пьяных автомобилистов? Выясняли вместе с экспертами. Смертельная поездка подшофе в Нижнем Тагиле. Почему растет число пьяных ДТП? В сентябре МЧС провело проверку соблюдения пожарной безопасности в ГБ № 1, в результате было выявлено более 20 нарушений. Среди них непроведение планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты, неполностью открывающиеся двери эвакуационных выходов, отделка материалами без учета пожароопасности и прочее. В Нижнем Тагиле в ГБ № 1 проверка МЧС выявила более двух десятков нарушений Еще одна проверка, только Роспотребнадзора, прошла на ООО «Водоканал-НТ». В ходе нее выявлено более десятка нарушений. В частности, несоответствие требованиям санитарного законодательства воды в Черноисточинском и Верхне-Выйском гидроузлах. Руководитель организации Вячеслав Таран получил предписание об устранении нарушений. Роспотребнадзор признал некачественной питьевую воду в Верхне-Выйском гидроузле

