Плохая вода и «модные гении». Итоги недели в Нижнем Тагиле

Год от года в Нижнем Тагиле становится все меньше рынков. Ненужные строения сносят, а на их месте ничего не появляется. Неужели рынки и впрямь стали рудиментом? А как же фермерская торговля? Где купить парное мясо, молоко утренней дойки? Эксперты приходят ко мнению, что нынешние рынки нужно не сносить, а модернизировать. А также создать условия для фермерской торговли. Только тогда они смогут составить конкуренцию сетевым магазинам, появляющимся в городе почти рядом с каждым домом.
Как грибы в Нижнем Тагиле растут не только супермаркеты, но и различные развивающие курсы для детей. Еще лет 10 назад ребенок в пять лет вызывал умиление, если радостно пел песенку на детсадовском утреннике или делал первые шаги в спорте. Сейчас в этом возрасте ребенок уже занимается ментальной арифметикой, учит английский, знает все буквы и ходит на курсы скорочтения. А родители готовы платить любые деньги, чтобы из их малыша сделали гения. А нужно ли это самим детям и как правильно выбрать дополнительное образование для ребенка — разбирался корреспондент TagilCity.ru.
Еще одно резонансное ДТП, произошедшее на прошлой неделе, вновь вскрыло проблему пьянства за рулем. Уже один раз лишенный прав пьяный 21-летний тагильчанин не справился с управлением и въехал в толпу людей. Пострадали шесть человек, четверо — пешеходы. Одна тагильчанка скончалась в больнице. Так как прекратить череду смертей? Забирать права навсегда, изымать автомобиль, вводить принудительное лечение для пьяных автомобилистов? Выясняли вместе с экспертами.
В сентябре МЧС провело проверку соблюдения пожарной безопасности в ГБ № 1, в результате было выявлено более 20 нарушений. Среди них непроведение планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты, неполностью открывающиеся двери эвакуационных выходов, отделка материалами без учета пожароопасности и прочее.
Еще одна проверка, только Роспотребнадзора, прошла на ООО «Водоканал-НТ». В ходе нее выявлено более десятка нарушений. В частности, несоответствие требованиям санитарного законодательства воды в Черноисточинском и Верхне-Выйском гидроузлах. Руководитель организации Вячеслав Таран получил предписание об устранении нарушений.