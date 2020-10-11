Плохая вода и «модные гении». Итоги недели в Нижнем Тагиле

Как грибы в Нижнем Тагиле растут не только супермаркеты, но и различные развивающие курсы для детей. Еще лет 10 назад ребенок в пять лет вызывал умиление, если радостно пел песенку на детсадовском утреннике или делал первые шаги в спорте. Сейчас в этом возрасте ребенок уже занимается ментальной арифметикой, учит английский, знает все буквы и ходит на курсы скорочтения. А родители готовы платить любые деньги, чтобы из их малыша сделали гения. А нужно ли это самим детям и как правильно выбрать дополнительное образование для ребенка — разбирался корреспондент TagilCity.ru.