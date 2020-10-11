Правительство РФ одобрило выплаты на детей от трех до семи лет

Правительство РФ одобрило выплаты на детей от трех до семи лет

Сегодня, 10:57ОбществоPhoto: pixabay.com
Кабмин согласовал выдачу средств Министерству труда на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Кроме того, было разрешено внести изменения в выплаты многодетным семьям, сообщается на официальном портале правительства РФ.

На заседании 8 октября был принят ряд решений, которые касаются семей с детьми.

В документе говорится, что субсидии предоставляются субъектам России. Выплаты будут осуществляться ежемесячно. Это позволит обеспечить в этом году всех граждан, которые имеют право на выплаты.

Кроме того, в правительстве было решено пересмотреть распределение средств на выплаты многодетным семьям в регионах. В кабмине планируется изменить размеры субсидий гражданам, которые имеют право на получение средств по такому основанию.

Related news:
детиПравительствопособие
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы