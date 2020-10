Правительство РФ одобрило выплаты на детей от трех до семи лет

Кабмин согласовал выдачу средств Министерству труда на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Кроме того, было разрешено внести изменения в выплаты многодетным семьям, сообщается на официальном портале правительства РФ.

На заседании 8 октября был принят ряд решений, которые касаются семей с детьми. В документе говорится, что субсидии предоставляются субъектам России. Выплаты будут осуществляться ежемесячно. Это позволит обеспечить в этом году всех граждан, которые имеют право на выплаты. Кроме того, в правительстве было решено пересмотреть распределение средств на выплаты многодетным семьям в регионах. В кабмине планируется изменить размеры субсидий гражданам, которые имеют право на получение средств по такому основанию.

