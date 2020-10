Роспотребнадзор выявил нарушения по контролю вредного производства у «Водоканала»

Плановая проверка Роспотребнадзора, которая прошла с 7 сентября по 2 октября в отношении «Водоканала-НТ» в Нижнем Тагиле, выявила нарушения, касающиеся контроля вредного производства для сотрудников компании.

Проверка показала, что юридическое лицо не осуществляет производственный контроль санитарных правил, выбросов в воздух сероводорода, угарного газа, хлора и других вредных веществ 1-4 классов опасности на производственной площадке. Кроме того, в программе производственного лабораторного контроля не учтены данные факторы. Организация лабораторного контроля насчитывает 370 точек, где должны проводиться исследования. При этом факторы производственной среды определены без учета требований санитарных правил, гигиенических нормативов и данных санитарно-эпидемиологической оценки. Например, неверно определена ПДК кремния диоксида кристаллического (содержание в пыли от двух до 10%), не учтен контроль за максимальной разовой ПДК марганца в сварочных аэрозолях (до 20%). Кроме того, не была определена периодичность проведения мероприятий. Производственный лабораторный контроль за условиями труда осуществляется не в полном объеме. За 2019 год проведено две тысячи исследований, из них 924 — по химическим факторам, еще 1076 — по физическим факторам. С января по октябрь 2020 года проведено 1767 исследований, из них 951 — по химическим факторам, еще 816 — по физическим факторам. При этом за 2019–2020 года не были предоставлены данные об исследованиях гидроксибензола, серной кислоты, едких щелочей, этановой кислоты на местах работы инженера-химика и пробоотборщика, а также тетрахлорметан на месте работы лаборанта химанализа не соответствует санитарным требованиям. Все нарушения должны быть устранены до 25 мая 2020 года. Напомним, в рамках той же проверки Роспотребнадзор признал некачественной питьевую воду в Верхне-Выйском гидроузле. Она не соответствует нормативам по показателю окисляемость пермангантная.

