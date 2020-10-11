Роспотребнадзор выявил нарушения по контролю вредного производства у «Водоканала»

Производственный лабораторный контроль за условиями труда осуществляется не в полном объеме. За 2019 год проведено две тысячи исследований, из них 924 — по химическим факторам, еще 1076 — по физическим факторам. С января по октябрь 2020 года проведено 1767 исследований, из них 951 — по химическим факторам, еще 816 — по физическим факторам. При этом за 2019–2020 года не были предоставлены данные об исследованиях гидроксибензола, серной кислоты, едких щелочей, этановой кислоты на местах работы инженера-химика и пробоотборщика, а также тетрахлорметан на месте работы лаборанта химанализа не соответствует санитарным требованиям.