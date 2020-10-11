В уральской столице будут судить серийного похитителя иномарок

В уральской столице будут судить серийного похитителя иномарок

Сегодня, 17:52ОбществоPhoto: УМВД Екатеринбурга
Екатеринбургской полицией в суд было направлено уголовное дело о серийном похитителей дорогих машин, сообщают в пресс-службе УМВД города.

Местного жителя 1975 года рождения обвиняют в четырех эпизодах кражи машин зарубежного производства. По версии следствия, с апреля по июнь 2020 года мужчина похитил три «Kia Rio» и один «Hyundai Solaris». Уголовное дело возбуждено по статье «кража» и предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Материалы направлены в Чкаловский районный суд для дальнейшего изучения.

Напомним, в конце сентября грабитель был схвачен в гараже на Коммунистической в районе Уралмаша, куда загонял машины, а после сбывал. Все случаи кражи — дорогостоящие автомобили зарубежного производства. Благодаря специальному оборудованию мужчина отключал противоугонную систему, запускал двигатель и перевозил машину в гараж.

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