В уральской столице будут судить серийного похитителя иномарок

Екатеринбургской полицией в суд было направлено уголовное дело о серийном похитителей дорогих машин, сообщают в пресс-службе УМВД города.

Местного жителя 1975 года рождения обвиняют в четырех эпизодах кражи машин зарубежного производства. По версии следствия, с апреля по июнь 2020 года мужчина похитил три «Kia Rio» и один «Hyundai Solaris». Уголовное дело возбуждено по статье «кража» и предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Материалы направлены в Чкаловский районный суд для дальнейшего изучения. Напомним, в конце сентября грабитель был схвачен в гараже на Коммунистической в районе Уралмаша, куда загонял машины, а после сбывал. Все случаи кражи — дорогостоящие автомобили зарубежного производства. Благодаря специальному оборудованию мужчина отключал противоугонную систему, запускал двигатель и перевозил машину в гараж. В Екатеринбурге обнаружено логово угонщика дорогих иномарок

