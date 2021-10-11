Документальный фильм о патриотическом воспитании молодежи снимут в Нижнем Тагиле

Документальный фильм о патриотическом воспитании молодежи снимут в Нижнем Тагиле
Документальный фильм о патриотическом воспитании молодежи снимут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:49ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
С инициативой снять на территории Нижнего Тагила документальный фильм, нацеленный на патриотическое воспитание подрастающего поколения, выступили представители киностудии «Лугафильм».

В город они привезли художественную ленту «Ополченочка», которая основана на реальных событиях. Премьерный показ картины прошел 11 октября в киновидеодосуговом центре «Красногвардеец», сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. Отмечается, что премьера приурочена к юбилею благотворительного фонда «Первый», занимающегося военно-патриотическим воспитание местной молодежи.

Мероприятие открыли глава города Владислав Пинаев, руководитель благотворительного фонда «Первый» Дмитрий Костенников, продюсер и соавтор сценария фильма Роман Разум, который отметил, что Нижний Тагил понравился сотрудникам киностудии.

Разум рассказал, что планируется в течение пяти дней снять фильм. Его рабочее название — «Дети Тагила».

Фото:пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Напомним, известная кинокомпания снимет полнометражый художественный фильм о пилоте «Уральских авиалиний», герое России Дамире Юсуповом.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
съемкимолодежьфильмадминистрация Нижнего ТагилаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы