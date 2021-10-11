Документальный фильм о патриотическом воспитании молодежи снимут в Нижнем Тагиле

В город они привезли художественную ленту «Ополченочка», которая основана на реальных событиях. Премьерный показ картины прошел 11 октября в киновидеодосуговом центре «Красногвардеец», сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. Отмечается, что премьера приурочена к юбилею благотворительного фонда «Первый», занимающегося военно-патриотическим воспитание местной молодежи.