Фигуранты смертельного ДТП с автобусом в Лесном остались за решеткой до декабря

Фигуранты смертельного ДТП с автобусом в Лесном остались за решеткой до декабря
Фигуранты смертельного ДТП с автобусом в Лесном остались за решеткой до декабря
Сегодня, 21:45ОбществоФото: 1MI
Срок ареста продлили директору «Нижнетуринского АТП» Юрию Сивкову и механику по выпуску транспорта на линию Николаю Худякову. Они обвиняются по делу о ДТП с автобусом, которое произошло в Лесном. В аварии погибли восемь человек.

Инцидент произошел 10 июня. Транспортным средством управлял 56-летний Александр Зелев. Очевидцы рассказали, что во время спуска с горки водитель поставил коробку на нейтральную передачу.

Водитель знал о неисправности тормозной системы,заявил представляющий интересы Юрия Сивкова адвокат Дмитрий Ушаков.

По его словам, преодолев большое расстояние, нельзя было не заметить проблему. Также адвокат предполагает, что механик также мог знать о неисправности, однако все равно пустил автобус в рейс, пишет «КП-Екатеринбург».

На данный момент водителю автобуса грозит до семи лет колонии, а его работодателю — до 10 лет. Механик же рискует получить до семи лет лишения свободы.

Напомним, ДТП произошло в Лесном 10 июня 2021 года. В результате аварии погибли восемь человек, пятнадцать получили травмы различной степени тяжести. Служебный автобус наехал на остановку общественного транспорта. Обвиняемыми по делу стали водитель, механик и директор автопредприятия.

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