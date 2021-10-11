Фигуранты смертельного ДТП с автобусом в Лесном остались за решеткой до декабря

Инцидент произошел 10 июня. Транспортным средством управлял 56-летний Александр Зелев. Очевидцы рассказали, что во время спуска с горки водитель поставил коробку на нейтральную передачу.
Водитель знал о неисправности тормозной системы,заявил представляющий интересы Юрия Сивкова адвокат Дмитрий Ушаков.
По его словам, преодолев большое расстояние, нельзя было не заметить проблему. Также адвокат предполагает, что механик также мог знать о неисправности, однако все равно пустил автобус в рейс, пишет «КП-Екатеринбург».
На данный момент водителю автобуса грозит до семи лет колонии, а его работодателю — до 10 лет. Механик же рискует получить до семи лет лишения свободы.
Напомним, ДТП произошло в Лесном 10 июня 2021 года. В результате аварии погибли восемь человек, пятнадцать получили травмы различной степени тяжести. Служебный автобус наехал на остановку общественного транспорта. Обвиняемыми по делу стали водитель, механик и директор автопредприятия.