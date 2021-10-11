Фонд Росконгресс назван оператором первого винодельческого форума в России

По информации newsnn.ru, данное заседание посвятили вопросам развития виноградарства и виноделия. Отмечается, что само мероприятие пройдет в ноябре следующего года.
Советник президента РФ Антон Кобяков считает, что винодельческая отрасль России является важной составляющей в развитии уровня экономики. Вина, которые производят отечественные компании, по своим вкусовым свойствам и качественным характеристикам не уступают продукции Франции, Испании, Италии, США и других стран. Об этом свидетельствует и снижение доли потребления зарубежной винодельческой продукции на фоне роста российского рынка.
Помимо этого, он добавил, что в ходе заседания также учредили официальный праздник - День винодела. Планируется, что отмечать его будут в последнее воскресенье ноября.
Участники совещания уверены, что этот проект является инициативой международного уровня. Они считают, что проведение данного мероприятия позволит презентовать отечественную продукцию на мировом рынке, а также будет способствовать развитию диалога между производителями из разных государств.
Вице-президент по специальным проектам ПАО «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова считает, что данный форум может стать площадкой для подписания соглашений по экспорту отечественной продукции за рубеж. Это в свою очередь позволит вывести отрасль на другой уровень.
Кроме того, участники обсудили тему качества конечной продукции, а также заявили о важности борьбы с фальсификатом. По словам исполнительного директора НКО “Союзконьяк” Дмитрия Чернева, в данный момент ведется совместная работа с Евразийской экономической комиссией, помогающая в разработке системы единого мониторинга качества винной продукции «Национальный Коньячный Код».
В ходе заседания также выступила советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова, которая считает, что в Российской Федерации необходимо развивать винный туризм. По ее словам, такой туристический маршрут позволит укрепить имидж отечественных производителей. Помимо этого, Рыбакова уверяет, что это поспособствует формированию особенной культуры потребления вина, позволяющей знакомиться с традициями “винных” регионов России.
Между холдингом 1MI и Фондом Росконгресс действует соглашение о сотрудничестве.