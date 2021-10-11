Фонд Росконгресс назван оператором первого винодельческого форума в России

В ходе заседания также выступила советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова, которая считает, что в Российской Федерации необходимо развивать винный туризм. По ее словам, такой туристический маршрут позволит укрепить имидж отечественных производителей. Помимо этого, Рыбакова уверяет, что это поспособствует формированию особенной культуры потребления вина, позволяющей знакомиться с традициями “винных” регионов России.