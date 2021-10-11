Фотограф-убийца Лошагин третий раз за год пытается выйти на свободу по УДО

Фотограф-убийца Лошагин третий раз за год пытается выйти на свободу по УДО
Фотограф-убийца Лошагин третий раз за год пытается выйти на свободу по УДО
Сегодня, 16:36ОбществоФото: 1МI
Дмитрий Лошагин был осужден за убийство своей жены-модели в 2015-м году. За 2021-й год это будет его третья попытка выйти на свободу условно-досрочно.

Фотограф-убийца Дмитрий Лошагин в третий раз за год подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает «КП-Екатеринбург».

Суд осудил мужчину на 9 лет и 8 месяцев за убийство своей жены-модели Юлии Прокопьевой. Из установленного срока Лошагин отсидел уже 7, 5 лет. Очередная попытка выйти по УДО будет у осужденного уже третья за текущий год.

Два месяца назад суд уже удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, но свердловская прокуратура подала апелляцию. Областной суд направил материалы дела на пересмотр. Новое заседание суда назначено 22 октября 2021 года.

Напомним, убийство Юлии Прокопьевой произошло в 2013-м году. Фотомодель из Нижнего Тагила была найдена мертвой в лесополосе под Первоуральском, ее тело пытались сжечь. Виновным в убийстве бил признан ее супруг Дмитрий Лошагин.

Сюжеты:
Екатеринбург
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