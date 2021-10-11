Медики «скорой» Екатеринбурга пожаловались на работу сутками без сна из-за COVID-19

На большую нагрузку в связи с большой заболеваемостью коронавирусом пожаловались медики скорой помощи из Екатеринбурга. Они рассказали, что не спят сутками.

Сейчас сотрудникам скорой помощи в столице Урала приходится отрабатывать по четыре тысячи вызовов каждый день, ранее эта цифра была в два раза меньше. Из-за этого медики и водители работают по 24 часа вместо 12 с тремя перерывами без права на сон, пишет Znak со ссылкой на работника СМП имени В. Ф. Капиноса Анатолия Вершинина. По его словам, часто вызовы не обоснованы, так как в поликлиниках советуют людям вызывать скорую помощь вместо того, чтобы лечить пациентов амбулаторно. Напомним, в Свердловской области четвертый день подряд суточная заболеваемость коронавирусом бьет рекорд. С 10 по 11 октября было зафиксировано 565 случаев заражения, от инфекции скончалось 42 жителя региона. Четвертый день подряд суточная заболеваемость COVID-19 на Урале бьет рекорды

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