Министр образования рекомендовал разнообразить питание детей манси в уральской школе

Он направил учительнице из Москвы Анне Воронковой письмо, в котором сказано, что меню по закону может корректироваться в соответствии с «климато-географическими, национальными, конфессиональными и территориальными особенностями питания населения». При этом должны соблюдаться требования о содержании и соотношении основных питательных веществ в пище, пишет Znak.
Напомним, ранее на качество питания педагог Анна Воронкова жаловалась на своей странице в социальных сетях. Она заявила, что манси в интернате отказываются есть и голодают. Она потребовала, чтобы детям давали белый хлеб и лосятину, которые являются национальной пищей. После этого была инициирована проверка Роспотребнадзора, которая не выявила нарушений качества еды.