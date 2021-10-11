Министр образования рекомендовал разнообразить питание детей манси в уральской школе

Напомним, ранее на качество питания педагог Анна Воронкова жаловалась на своей странице в социальных сетях. Она заявила, что манси в интернате отказываются есть и голодают. Она потребовала, чтобы детям давали белый хлеб и лосятину, которые являются национальной пищей. После этого была инициирована проверка Роспотребнадзора, которая не выявила нарушений качества еды.