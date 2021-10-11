Министр образования рекомендовал разнообразить питание детей манси в уральской школе

Министр образования рекомендовал разнообразить питание детей манси в уральской школе
Министр образования рекомендовал разнообразить питание детей манси в уральской школе
Сегодня, 12:35ОбществоФото: 1MI
Разнообразить питание восьмерых детей манси в школе-интернате № 3 поселка Полуночное Свердловской области рекомендовал региональный министр образования Юрий Биктуганов.

Он направил учительнице из Москвы Анне Воронковой письмо, в котором сказано, что меню по закону может корректироваться в соответствии с «климато-географическими, национальными, конфессиональными и территориальными особенностями питания населения». При этом должны соблюдаться требования о содержании и соотношении основных питательных веществ в пище, пишет Znak.

Напомним, ранее на качество питания педагог Анна Воронкова жаловалась на своей странице в социальных сетях. Она заявила, что манси в интернате отказываются есть и голодают. Она потребовала, чтобы детям давали белый хлеб и лосятину, которые являются национальной пищей. После этого была инициирована проверка Роспотребнадзора, которая не выявила нарушений качества еды.

Свердловская областьдетишколапитание
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы