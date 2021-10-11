Первым снегом занесло трассу в Свердловской области

11 октября 2021 года водители по пути в Красноуральск обнаружили занесенную снегом трассу, хотя синоптики не прогнозировали сегодня в этой местности снегопада, сообщает Ура.ру со ссылкой на очевидцев.
На сайте регионального Гидрометцентра информации о снегопаде на сегодня нет, в интернете также ничего не сказано о выпадении снега под Красноуральском.
Напомним, синоптики предупреждают уральцев об усилении ветра и мокром снеге в некоторых населенных пунктах Свердловской области. Наступление зимы прогнозируется на начало ноября.